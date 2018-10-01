Из Башкирии в осенний призыв ушли 5 тысяч срочников

В этом году на службу, по указу президента РФ Владимира Путина, на срочную служб наберут 132,5 тысячи граждан. Сегодня же начнется увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.

Согласно данным ТАСС, в весенний призыв отправились служить 128 тысяч человек. В прошлом году их было около 142 тысяч.

На сборных пунктах для срочников обеспечивают горячим питанием, военной формой и необходимыми вещами, вплоть до гигиенических принадлежностей. Призывники уже прошли психологическое тестирование.