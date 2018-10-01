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В Башкирии ветеранов пригласили на выставки для людей возраста «50 плюс»
Сюжеты:
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В Башкирии ветеранов пригласили на выставки для людей возраста «50 плюс»

Сегодня, 11:11ОбществоРазиф АбдуллинФото: flickr.com
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