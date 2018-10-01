В Башкирии ветеранов пригласили на выставки для людей возраста «50 плюс»

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова поздравила ветеранов республики с Международным днем пожилых людей. Текст поздравления опубликован на официальном сайте министерства.

Ленара Иванова рассказала о мерах социальной поддержки ветеранов. В прошлом году их получили около 500 тысяч представителей старшего поколения республики, для этих целей из регионального бюджета было выделено более 4,5 миллиардов рублей ( в 2016 году – было 4 млрд руб).

- Гражданам старшего поколения в Башкортостане предоставляется 19 видов социальных выплат, - сообщила министр. - Значимыми мерами социальной поддержки пожилых граждан являются республиканские ежемесячные денежные выплаты, ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и доплаты к пенсиям.

В Башкирии проводится работа по вовлечению пожилых граждан в активную деятельность, для этого реализуются программы «Социальный туризм» и «Народные университеты третьего возраста».

Сейчас в рамках федерального проекта минтруда «Старшее поколение» ставится задача добиться средней продолжительности жизни в стране до 80 лет и ожидаемой продолжительности здоровой жизни — до 67 лет.

- Пользуясь случаем, хочу всех вас, уважаемые ветераны, пригласить на традиционные выставки для людей зрелого и старшего возраста «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и долголетие», которые будут проходить с 3 по 5 октября в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» в Уфе, - обратилась к ветеранам Ленара Иванова.

На выставках можно будет пройти бесплатное медицинское обследование, посетить «умные лекции», мастер-классы, ярмарку вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, узнать много полезной информации и просто отдохнуть душой и пообщаться друг с другом.