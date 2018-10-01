В Башкирии стартовала благотворительная акция «Мыльный бум»

- В течение октября каждый учащийся, заявивший о своем намерении принять участие в благотворительной акции, может передать через классного руководителя мыльные принадлежности: зубную пасту, мыло, гель для душа, шампунь и другие детские товары, - пояснили в пресс-службе министерства. - По завершению акции собранные средства гигиены будут переданы детям, оставшимся без попечения родителей и проживающим в государственных учреждениях социального обслуживания населения, находящихся в ведении министерства семьи, труда и социальной защиты населения: социальных приютах и реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.