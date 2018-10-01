В Башкирии стартовала благотворительная акция «Мыльный бум»
Дети могут помочь своим сверстникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1 октября в Башкирии стартовала третья благотворительная акция «Мыльный бум», сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты населения. Организатор акции - Детский Благотворительный фонд «С любовью».
- В течение октября каждый учащийся, заявивший о своем намерении принять участие в благотворительной акции, может передать через классного руководителя мыльные принадлежности: зубную пасту, мыло, гель для душа, шампунь и другие детские товары, - пояснили в пресс-службе министерства. - По завершению акции собранные средства гигиены будут переданы детям, оставшимся без попечения родителей и проживающим в государственных учреждениях социального обслуживания населения, находящихся в ведении министерства семьи, труда и социальной защиты населения: социальных приютах и реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня акцию «Мыльный бум» уже поддержали педагоги и учащиеся МБОУ Лицей № 96, МБОУ СОШ № 27 города Уфы, детский сад № 35 города Уфы, региональное отделение общероссийской организации «Российские студенческие отряды».
Для получения дополнительной информации об акции можно позвонить в Детский благотворительный фонд «С любовью» по телефону: 8-917-755-11-88 (директор фонда - Светлана Исхакова).