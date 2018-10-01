В Башкирии на главу сельсовета возбудили уголовное дело за подделку документов
Туймазинская межрайонная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении 66-летнего главы Субханкуловского сельсовета.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ).
По версии следствия, в июне прошлого года местный житель был осуждён за неоднократное нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ) к 350 часам обязательных работ.
Глава сельсовета по просьбе осужденного сфальсифицировал документы об отбытии им наказания. Согласно поддельным справкам мужчина несколько месяцев убирал территорию сельсовета. Фактически в это время он работал монтажником в Республике Татарстан.
За свои незаконные действия чиновник получил новую бензокосу. Все дальнейшие официальные бумаги о якобы выполненных работах по благоустройству поступали в уголовно-исполнительную инспекции.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры.