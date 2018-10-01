В Башкирии на главу сельсовета возбудили уголовное дело за подделку документов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в июне прошлого года местный житель был осуждён за неоднократное нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ) к 350 часам обязательных работ.

Глава сельсовета по просьбе осужденного сфальсифицировал документы об отбытии им наказания. Согласно поддельным справкам мужчина несколько месяцев убирал территорию сельсовета. Фактически в это время он работал монтажником в Республике Татарстан.

За свои незаконные действия чиновник получил новую бензокосу. Все дальнейшие официальные бумаги о якобы выполненных работах по благоустройству поступали в уголовно-исполнительную инспекции.