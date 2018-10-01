В Башкирии горожане испугались электричества и вышли на улицу

Немного об истории вопроса. В 2014 году Туймазы из-за аварии не раз оставался без света. Для улучшения ситуации АО «Туймазыгорэлектросети» разработало инвестпрограмму развития электросетей на 2017-2021 годы, утверждённую правительством Башкирии с бюджетом федеральных средств 33 миллиона рублей. В сентябре в микрорайоне Тубанкуль началось строительство ЛЭП-10, которая протянется к центру города через улицу Вишнёвую, но ее жители вышли на улицу с протестом. С ними пообщались энергетики и представители местных властей.

– Нам не нужно, чтобы эта «высоковольтка» проходила по нашей улице, – выразил мнение жителей представитель инициативной группы Зуфар Лутфуллин. – Потому что от нее идут вредные электромагнитные излучения. У нас не спросили разрешение на прокладку этих коммуникаций? Пусть их обустроят под землёй или в другом месте.

– Утверждения о том, что людей не спросили – безосновательны, – сказал глава администрации города Туймазы Эдуард Рахматуллин. – В № 13 «Туймазинского вестника» от 1 февраля 2018 года вышло объявление о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планирования и межевания двух ЛЭП. Такое же объявление мы разместили на своем сайте, были вывешены демонстрационные материалы. 6 марта в администрации городского поселения, прошли сами слушания, на которых присутствовало 20 человек. Мы выполнили требование законодательства, которое не предусматривает подворного обхода и сообщения жильцам о предстоящей прокладке коммуникаций.

- Проект ЛЭП прошёл все необходимые процедуры и согласования, - отметил глава города. - Он имеет огромное значение для развития города в плане ликвидации дефицита электроэнергии. Чтобы пустить линию в обход, потребуются новые проектные работы и немалые средства, которыми не располагают ни город, ни энергетики. Какие-либо предложения нужно было вносить раньше на публичных слушаниях. Вместо обращения к нам жители написали заявление в прокуратуру о незаконности прокладки ЛЭП.

Рустам Гафаров, главный инженер АО «Туймазыгорэлектросеть», прокомментировал ситуацию:

– Такие же 10-киловольтные воздушные линии (ВЛ) проходят на улицах Ольховой, Дорожной, Тихой, Южной, Островского и других, а также в Серафимовском, Субханкулово, Кандрах. Других способов передачи электроэнергии до потребителей не существует. Энергетикам непонятно, чем вызван такой ажиотаж вокруг именно этой линии?

Жителями высказывались мнения об «опасных для здоровья электромагнитных полях», но всё пространство вокруг нас от розеток, телефонов до ЛЭП имеет электромагнитное поле, отметил специалист. И дал другие пояснения.

В проекте предусмотрены все необходимые меры безопасности, соответствующие требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Строительных норм и Правил (СНиП).

При строительстве высоковольтных линий в целях обеспечения их сохранности согласно постановления правительства РФ № 160 от 24 сентября 2009 года предусмотрены охранные зоны, где запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов. Земельные участки у их собственников не изымаются, потому что жить возле ЛЭП безопасно.

Что касается предельно допустимых уровней безопасности высоковольтных линий, согласно СН № 2971-84, то внутри зданий норма – не более 0,5 киловольт на метр, на территории зоны жилой застройки – не больше 1 киловольта на метр. Жильцы могут заказать независимую экспертизу и провести замеры излучений.

Так при нахождении под другими аналогичными ЛЭП-10 усиление напряженности магнитных и электрических полей приборами не фиксируется и находится в общем фоновом значении.

Во время строительства соблюдаются нормативы безопасности. Линии пройдут на требуемых расстояниях от границ домовладений, на высоте не менее шести метров от земли, что соответствует требованиям СНиП. Сами трёхжильные провода изолированы специальными полимерами и имеют сертификаты соответствия.

После строительства безопасность ЛЭП для людей проверит Ростехнадзор.

– Можно ли обойтись без ЛЭП-10? – был задан вопрос Гафарову.

– Летом 2014 года в Туймазах из-за крупной аварии на подстанции Райманово, принадлежащей ООО «Башкирэнерго», прекратилась подача напряжения на очистные сооружения, главную городскую канализационную станцию, - напомнил Рустам Гафаров. - Город на сутки остался без воды. В связи с тем, что большая часть объектов, расположенных в микрорайоне Молодежный и далее к центру Туймазов, получает напряжение 6 кВ на РП-2 именно от подстанции Райманово, для уменьшения потерь электроэнергии и обеспечения качества напряжения, надежности, необходимо было обеспечить их перевод на 10 кВ. Это позволило бы увеличить возможность подключения резервных линий такой же мощности, своевременно ликвидировать аварийные отключения, дефицит мощности и обеспечить энергией, вновь вводимые объекты. В частности, кварталы, застраиваемые между улицами Южной, 8 марта, Островского, Чехова. Они уже требуют подключения к сетям соответствующей мощности. До 2030 года будут застраиваться кварталы между улицами Комарова, Мичурина, проспектом Ленина и улицей Островского. Дефицит мощности может составить до 5 МВт и выше.

Поэтому так важен перевод РП-2 и подключенных к нему электрических сетей с 6 на 10 кВ.