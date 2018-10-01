Уроженку Башкирии подвергли травле из-за защиты сестренки от родителей-алкоголиков

Айгуль Юсуповой и ее 9-летней сестренке не повезло с родителями: они заядлые алкоголики, когда выпивают, любят подраться. Айгуль уже давно переселилась в город Магнитогорск - подальше от них, а вот сестренка до последнего времени все еще оставалась с ними. Узнав, что пьяные родители угрожают девочке ножом и грозятся убить, она захотела забрать ее к себе.

По нотариальному согласию матери, девушке удалось однажды на полгода забрать девочку к себе, однако родители решили ее вернуть. А органы опеки Баймакского района не нашли оснований для ограничения ими лишения их родительских прав. Сестренку пришлось отвезти, но вскоре Айгуль снова ее забрала в Магнитогорск. Девочка сама позвонила и попросила об этом – ее напугала очередная драка и пьянка родителей.

После этого, по словам самой Айгуль, она не раз обращалась в органы опеки и в полицию с просьбой помочь решить проблему, но ничего не менялось.

После того, как журналисты активно заинтересовались историей Айгуль Юсуповой и ее сестренки, девушку начали травить и обвинять в клевете. Не выдержав такого, девушка и ее сестренка записали видео, которое опубликовал Жизнь Д.Д.

Видео

В нем девушка рассказывает, что травля почти перешла на физическое насилие:

- В подъезде сегодня какие-то два парня руки мне выворачивать пытались. Сейчас те же самые люди ходят под окнами. Мы сейчас даже элементарно не можем из дома выйти. Родителей-алкоголиков защищают, непонятно вообще для чего. То, что они пьют, все подтверждения есть, — говорит она. Ее слова подтверждает сестренка.

По словам Айгуль, ей говорят гадости, а также говорят, что она унижает своих родителей. Это несмотря на то, что девушка в течение многих лет пыталась их вылечить, договориться. Все было бесполезно.

По ее мнению, если оставить ребенка у родителей, те могут зарезать ее во время очередной драки.

— И тогда опять-таки будем сидеть и обсуждать все, что «А, мать такая», «Куда смотрела полиция, опека», «Где старшая сестра». И опять я буду плохая, — говорит девушка на видео. — Просим помощи, защиты какой-то. Чтобы опека, полиция разобрались в этой ситуации, чтобы все справедливо было.

Медиакорсети удалось дозвониться до чиновников из отдела опеки и попечительства Баймакского района.

- На данный момент ребенок находится с сестрой. Мы направили на рассмотрение суда документы, чтобы лишить отца и мать девочки родительских прав. Пока суд не лишит их, они в любой момент могут забрать свою дочь, так как пока все еще являются законными представителями, - рассказала сотрудница отдела опеки.

На вопрос о том, почему непутевых родителей только сейчас решили лишить родительских прав, она ответила так: "До этого не было обращений".

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по РБ, правоохранители проверят органы опеки и попечительства Баймакского района на предмет их бездействия в сложившейся ситуации.

"Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников органа опеки и попечительства отдела образования администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.