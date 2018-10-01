Уфимка продавала в интернете фальшивые дипломы

Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 40-летней уфимки, пытавшейся через сеть «ДругВокруг» продавать дипломы. Она предложила знакомому и его приятелю помощь в получении диплома об окончании Уфимского топливно-энергетического колледжа без фактического обучения, посещения занятий и сдачи экзаменов. Женщина обещала договоренность с руководством колледжа за 180 тысяч рублей.