Уфимка продавала в интернете фальшивые дипломы

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Деятельности женщины заинтересовался Следком.
Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 40-летней уфимки, пытавшейся через сеть «ДругВокруг» продавать дипломы. Она предложила знакомому и его приятелю помощь в получении диплома об окончании Уфимского топливно-энергетического колледжа без фактического обучения, посещения занятий и сдачи экзаменов. Женщина обещала договоренность с руководством колледжа за 180 тысяч рублей.
- После передачи денежных средств подозреваемая была задержана с поличным сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе,- рассказали в Следкоме республики.
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