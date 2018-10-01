Уфимец нашел кошелек с 3000 евро и вернул владельцу

Сегодня утром, уфимец Дмитрий Муртаков обнаружил во дворе школы кошелек, в котором оказалась внушительная сумма - 3000 евро. К счастью, помимо денег в кошельке лежал документ, удостоверяющий личность владельца. Оказалось, что сумма принадлежит студенту по имени Ошо, который приехал в Уфу на учебу из западно-африканской страны Кот-д'Ивуар.