Уфимец нашел кошелек с 3000 евро и вернул владельцу

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Деньги потерял студент, приехавший в Уфу из западно-африканской страны Кот-д'Ивуар.
Сегодня утром, уфимец Дмитрий Муртаков обнаружил во дворе школы кошелек, в котором оказалась внушительная сумма - 3000 евро. К счастью, помимо денег в кошельке лежал документ, удостоверяющий личность владельца. Оказалось, что сумма принадлежит студенту по имени Ошо, который приехал в Уфу на учебу из западно-африканской страны Кот-д'Ивуар.
Как выяснилось позднее, в кошельке было не 3000 евро, а одна - Дмитрий увеличил сумму, «чтобы журналисты быстрее сработали», сообщает портал Ufa1. Дмитрий уже нашел Ошо в социальных сетях и в ближайшее время передаст портмоне.
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