УФАС нашло нарушения в закупке минздрава Башкирии на 404 млн рублей

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», региональное отделение антимонопольной службы признало управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения республики нарушившим ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг. Минздраву по данному факту выдали предписание об устранении нарушений при проведении отбора поставщика оборудования дистанционной лучевой терапии для Республиканского онкоцентра. Максимальная цена контракта составляет 404,17 млн рублей.

В УФАС такое решение приняли после рассмотрения жалобы московского ООО «НТЦ синергия». Заявитель просил поставить и ввести оборудование в эксплуатацию в течение 90 дней, при этом срок исполнения контракта истекает 25 декабря, то есть раньше, чем через 90 дней. Тем временем аукцион назначили на 4 октября.