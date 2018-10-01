Ученые назвали дату гибели Вселенной

Газета «Известия» пишет, что по словам японских экспертов, подобный вывод ученым помогли сделать наблюдения с телескопа Subaru, который позволяет охватить около десяти миллионов галактик. Вместе с тем, специалисты составили подробную трехмерную схему размещения во Вселенной материи, которая расширяется медленнее, чем предполагалось ранее.