Ученые назвали дату гибели Вселенной
Сегодня, 16:22Общество
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Журнал Publications of the Astronomical of Japan опубликовал международные исследования ученых, согласно которым Вселенная просуществует еще минимум 140 миллиардов лет.
Газета «Известия» пишет, что по словам японских экспертов, подобный вывод ученым помогли сделать наблюдения с телескопа Subaru, который позволяет охватить около десяти миллионов галактик. Вместе с тем, специалисты составили подробную трехмерную схему размещения во Вселенной материи, которая расширяется медленнее, чем предполагалось ранее.
Ранее ученые из Мичиганского университета в США заявили о том, что в Солнечной системе обнаружена девятая планета, которую можно вычислить по гравитации.
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