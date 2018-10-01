С начала года на железных дорогах Башкирии погибло 50 человек

- С начала года в Башкирии в зоне охвата Куйбышевской железной дорогой зарегистрированы 65 случаев травматизма разной тяжести, включая 3 - с несовершеннолетними. На железнодорожных путях погибли 50 человек, среди них 2 подростка, – прокомментировала ситуацию с травматизмом специалист по связям с общественностью Бугульминской дистанции пути Зинаида Андреева.

– Основной причиной несчастных случаев является грубое нарушение пешеходами правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта, - сказала она. - Они продолжают игнорировать предупреждающие плакаты и переходят железнодорожные пути в местах повышенной опасности.

Получить более конкретные данные о том, как, при каких обстоятельствах погибло такое количество людей, Медиакорсети не удалось.

Только в Туймазинском районе Башкирии с несколькими ж/д переездами и интенсивным движением под поездами погибло три человека.

Правоохранители отмечают рост популярности пресловутого подросткового «зацепинга», когда школьники снимают видеоролики о своей опасной удали. По словам представителя комиссии по безопасности дорожного движения Туймазов, в городе такие случаи единичны. Чаще всего попадают под поезд легковые машины вместе с водителями на переездах. Примерно у половины жертв в крови обнаружили алкоголь.

Вместе с тем нельзя не прислушаться к гласу народа из соцсетей. Пассажиры утверждают, что очень часто диспетчеры на станциях не предупреждают о начале движения товарных поездов, особенно в темное время суток, так было еще в советское время, так продолжается и сейчас.

– Конечно, перелезающие под товарняками люди – нарушители, но дайте им хотя бы шанс, – обращаются к руководству ОАО «РЖД» пассажиры. – Придумайте на грузовых поездах, в местах скопления людей какие-нибудь дополнительные звуковые извещатели, основанные на датчиках движения. Картина со смертностью на ж/д путях значительно изменится.