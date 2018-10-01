«Россети» в короткие сроки справились с аварией в Екатеринбурге

Как пишет издание «Тагил Сити», слаженность действий и профессионализм членов ремонтной бригады дали возможность обеспечить подачу электроэнергии по резервным схемам электроснабжения. Свет уже вернулся в дома свыше восьми тысяч горожан, проживающих в микрорайоне Вторчермет города Екатеринбурга. Другие жители пострадавшего от технологического нарушения микрорайона будут обеспечены электроэнергией в ближайшие часы. Специалисты «ЕЭСК» (дочерняя компания «МРСК Урала») задействуют передвижные резервные источники электроснабжения. На данный момент идет работа по их подключению. Благодаря дизель-генераторам многоквартирные дома и социальные объекты пострадавшего района вскоре вновь будут обеспечены электричеством.

Энергетики «ЕЭСК» и сотрудники городской администраций вместе работают над исправлением ситуации в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в понедельник в 15:36 на подстанции 110/6 кВ «Керамик» в Екатеринбурге было зафиксировано технологическое нарушение. Из строя вышли приборы подачи электроэнергии. Из-за аварии Чкаловский район города остался без света. Речь идет о домах на улицах 2-я Новосибирская, Окружная, Ферганская и Селькоровская. Таким образом без электроснабжения остались более десяти тысяч человек.