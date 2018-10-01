Прокуратура проверила пожарную безопасность в одном из ТЦ Уфы

В торговом центре Калининского района Уфы не были соблюдены требования пожарной безопасности.

- Здание Торгового Центра «Норд», арендованного ООО ИЦ «Атомэнергомаш», не соответствовало противопожарным требованиям, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Выяснилось, что в помещении была неисправна система противопожарной защиты, а также отсутствовала системы вытяжной противодымной вентиляции, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.