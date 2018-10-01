Прокуратура проверила пожарную безопасность в одном из ТЦ Уфы
Сегодня, 15:56ОбществоВиктория Куприянова
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В помещении была неисправна система противопожарной защиты.
В торговом центре Калининского района Уфы не были соблюдены требования пожарной безопасности.
- Здание Торгового Центра «Норд», арендованного ООО ИЦ «Атомэнергомаш», не соответствовало противопожарным требованиям, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Выяснилось, что в помещении была неисправна система противопожарной защиты, а также отсутствовала системы вытяжной противодымной вентиляции, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В итоге пришлось не только устранить нарушения, но и выплатить штраф в размере 156 тыс. рублей.
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