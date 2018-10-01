Начало октября в Башкирии: без дождей и относительно тепло

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Синоптики сделали свой прогноз на начало недели в республике.
1 октября воздух прогреется до +7...+12 градусов. 2 октября потеплеет до +16, ожидается сильный ветер. Синоптики обещают теплую погоду в первые дни октября, дожди «зарядят» лишь во второй половине недели.
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