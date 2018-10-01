Минздрав хочет запретить продавать спиртное пьяным россиянам
Сегодня, 15:39Общество
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По мнению главы Минздрава России Вероники Скворцовой, в стране необходимо ввести запрет на продажу алкоголя лицам, находящимся в нетрезвом состоянии.
Продавцам магазинов и кафе могут дать право не продавать спиртные напитки людям, которые уже пьяны. Об этом пишет RNS.
Реализация алкоголя нетрезвым россиянам способствует созданию ряда рисков. Так создается дополнительный разрушающий фактор для здоровья потребителя, который и так «перебрал». Помимо этого, сильно пьяный человек неадекватно оценивает действительность. Он становится опасен как для самого себя, так и для других граждан, сказала Скворцова.
Отметим, что Минздрав уже разработал законопроект о запрете продажи спиртного пьяным людям. В нем также содержится предложение обязать торговые точки размещать алкогольную продукцию в отдельных секциях, огороженных от других отделов. Документ сейчас дорабатывается.
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