Минздрав хочет запретить продавать спиртное пьяным россиянам

Продавцам магазинов и кафе могут дать право не продавать спиртные напитки людям, которые уже пьяны. Об этом пишет RNS.

Реализация алкоголя нетрезвым россиянам способствует созданию ряда рисков. Так создается дополнительный разрушающий фактор для здоровья потребителя, который и так «перебрал». Помимо этого, сильно пьяный человек неадекватно оценивает действительность. Он становится опасен как для самого себя, так и для других граждан, сказала Скворцова.