Китай инвестирует в добычу золота в Забайкалье

Также известно, что в счет сотрудничества китайская сторона, которая не первый раз поддерживает золотодобывающий сектор, получит право на владение 70% действующих акций компании. В ведомстве считают подобную тактику мощным толчком к развитию региональной экономики.

Что касается самой сделки, пишет газета «Известия», проект неоднократно обсуждался и многие детали были проработаны. В октябре 2017 года Москва и Пекин подписали соглашение о сотрудничестве в разработке месторождения. Согласно условиям, китайская корпорация имеет право на приобретение большинства голосующих акций в пределах 60-70%. Владельцем акций в настоящий момент является дочернее предприятие индийской SUN Gold Ltd., зарегистрированное на Кипре.Российская сторона также обсудила вопрос об использовании отечественного оборудования, как условие доступа к добыче золота. Так, должно быть задействовано не менее сорока процентов от общей стоимости установленного в проекте оборудования. Вместе с тем, необходимо обеспечить рабочие места, которые будут в равной степени разделены между россиянами и иностранцами.