Китай инвестирует в добычу золота в Забайкалье
Китай и Индия инвестируют около полумиллиарда долларов в заброшенный Забайкальский золотодобывающий рудник — «Ключевский». Первым этапом станет создание двух с половиной тысяч рабочих мест, сообщает Минпромторг.
Также известно, что в счет сотрудничества китайская сторона, которая не первый раз поддерживает золотодобывающий сектор, получит право на владение 70% действующих акций компании. В ведомстве считают подобную тактику мощным толчком к развитию региональной экономики.
Что касается самой сделки, пишет газета «Известия», проект неоднократно обсуждался и многие детали были проработаны. В октябре 2017 года Москва и Пекин подписали соглашение о сотрудничестве в разработке месторождения. Согласно условиям, китайская корпорация имеет право на приобретение большинства голосующих акций в пределах 60-70%. Владельцем акций в настоящий момент является дочернее предприятие индийской SUN Gold Ltd., зарегистрированное на Кипре.Российская сторона также обсудила вопрос об использовании отечественного оборудования, как условие доступа к добыче золота. Так, должно быть задействовано не менее сорока процентов от общей стоимости установленного в проекте оборудования. Вместе с тем, необходимо обеспечить рабочие места, которые будут в равной степени разделены между россиянами и иностранцами.
Речь идет о 3000 тысячах вакансий, на 50% процентов которых будут претендовать российские граждане. Рудник «Ключевский», который в начале прошлого столетия открыли британские геологи, является одним из самых масштабных месторождений, в Забайкалье. В 1910 году добычу золота пришлось прекратить — твердость породы, в которой находилось золото, затрудняла его добычу.В начале 2000-х компания ЗАО «Рудник Западная-Ключи» выкупила предприятие и впоследствии заявила о планах вернуть в разработку рудник, но по причине нехватки финансирования и соответствующего оборудования проект снова пришлось заморозить. В середине 2010-х начали говорить о возможном привлечении иностранных инвесторов — результатом этих дискуссий и стало создание консорциума и заключение соглашения 2017 года.Предполагается, что привлечение китайских и индийских инвесторов приведет к увеличению добычи драгметаллов до шести с половиной тонн в год. Владельцем объекта остаётся ЗАО «Рудник Западная-Ключи».