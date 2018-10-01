Фильм «Непрощенный» стал лидером российского проката

По итогам проката минувшего уикенда самым успешным фильмом стала драма Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Картине удалось собрать порядка 150,1 миллион рублей. Также в лидерах: «Тайна дома с часами» (121,5 млн рублей), «Проклятие монахини» (117,2 млн рублей), «Агент Джонни Инглиш 3.0» (49,8 млн рублей) и «Простая просьба» (35,5 млн рублей).

Напомним, в основу сюжета фильма «Непрощенный» легли реальные события. После авиакатастрофы над Боденским озером, в которой погибли дети из Башкирии, мужчина из Северной Осетии, чья жена и дети попали на этот рейс случайно, не может смириться с тргедией и спустя два года убивает диспетчера, которого он считает виновником катастрофы.