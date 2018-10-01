Более 100 осужденным Башкирии пересчитали сроки и выпустили раньше

По данным республиканского Управления ФСИН, в Башкирии сейчас 2065 осужденных, которым можно пересчитать сроки заключения по новому закону. В связи с последними изменениями уголовного законодательства, 1 день содержания в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии общего режима и к 2,0 дням в колонии поселения. Соответственно, кто-то может выйти и раньше, чем планировал до этого.