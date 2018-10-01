Более 100 осужденным Башкирии пересчитали сроки и выпустили раньше
Сегодня, 15:56ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Всего в республике более 2 тысяч осужденных имеют право на снижение сроков.
По данным республиканского Управления ФСИН, в Башкирии сейчас 2065 осужденных, которым можно пересчитать сроки заключения по новому закону. В связи с последними изменениями уголовного законодательства, 1 день содержания в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии общего режима и к 2,0 дням в колонии поселения. Соответственно, кто-то может выйти и раньше, чем планировал до этого.
Работая в этом направлении, суд уже изменил сроки заключения 285 осужденным. Из них 116 вышли на свободу, 169 заключенным снижен срок заключения.
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