В Уфе застройщик территории бывшего «А-кафе» добился права продолжать строительство

Ведомство доводах указывало, что вид разрешенного использования участка, на котором возводится дом, был изменен с нарешением законодательства — без проведения общественных слушаний. Кроме того, по мнению Жилстройнадзора, при выдаче разрешения на строительства на было соблюдена охранная зона Госцирка (является памятником архитектуры). В надзорном ведомстве также отметили, что в сам документ внесли изменения на этапе, когда строительство еще не началось, что недопустимо. Кроме того, было отмечено несоответствие проекта нормативам по количеству парковок.