В Соль-Илецке туристы сфотографировали необычный общественный туалет

В Соль-Илецке туристы сфотографировали необычный общественный туалет
В Соль-Илецке туристы сфотографировали необычный общественный туалет
Вчера, 17:43ОбществоНаталья БалыковаФото: Дмитрий Брюханов / https://vk.com/dimacord

В Соль-Илецке туристы обнаружили туалет, названный «посольством США»

Фото необычного места появилось в соцсетях

«Посольство США в Соль-Илецке», — гласит надпись. Как видно на фото, на двери мужской половины туалета вместо традиционной буквы «М» или значка приклеен портрет 46-го президента США Джо Байдена, а на женской территории — фото бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Некоторые пользователи находят это фото забавным, другие пишут, что «пробито дно». Интересно, что туалет-«посольство» работает в Соль-Илецке как минимум с 2019 года. Но фотографии Байдена и Псаки появились на его дверях недавно — ранее там были просто белые треугольники: один вершиной вверх, другой — перевернутый.

Mkset направил в городскую администрацию, а также в управление ФАС по Оренбуржью запросы с просьбой разъяснить, не усматривают ли они в размещении портретов руководства США нарушения этических норм, а также не усматривает ли ведомство признаков ненадлежащей рекламы.

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