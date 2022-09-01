В Соль-Илецке туристы сфотографировали необычный общественный туалет

Некоторые пользователи находят это фото забавным, другие пишут, что «пробито дно». Интересно, что туалет-«посольство» работает в Соль-Илецке как минимум с 2019 года. Но фотографии Байдена и Псаки появились на его дверях недавно — ранее там были просто белые треугольники: один вершиной вверх, другой — перевернутый.