В Московской Хорошколе выросло количество мест для детей

В Московской Хорошколе выросло количество мест для детей
В Московской Хорошколе выросло количество мест для детей
Вчера, 19:47ОбществоФото: vk.com/khoroshkola
Новоселье первого сентября нынешнего года отмечает одна из наиболее инновационных школ столицы Российской Федерации — Хорошкола. Для учащихся с первого по четвертый класс образовательный процесс стартовал в новом корпусе прогимназии.

В учебном учреждении число мест увеличили до 1300. 17 500 квадратных метров составляет общая площадь нового образовательного пространства. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в новом корпусе школы появилось еще шесть лабораторий и презентационное пространство для творчества. Его назвали «Храм науки». Именно там будут встречаться ученики старшей и младшей школ. Совместно они начнут самореализовываться и создавать проекты. Аналогов такому нет. Нигде младшую и старшую школы не соединяют подобным пространством.

Ключевым отличием Хорошколы от остальных учебных заведений остается персонализированная модель образования. Учителя в связке с родителями помогают ребенку выстраивать свою индивидуальную учебную траектории и раскрывать потенциал. Подросткам оказывают помощь в осознании их сильных и слабых сторон. Детей учат ставить цели и достигать их.

Федеральному государственному образовательному стандарту обучение в Хорошколе соответствует. В 10-11 классах начинается интенсивное погружение в выбранный профиль обучения.

Еще одной отличительной чертой школы является смена фокуса с предметно ориентированного обучения на развитие гибких и цифровых навыков.

Новый корпус прогимназии возвели всего за полтора года. Специалисты применили инновационные технологии и ведущие мировые практики.

В Хорошколе оценки за выполненные задания не ставят. Вместо них есть обратная связь. Так, с пятого класса у каждого учащегося появляется личное цифровое устройство. Ребенок применяет его для решения учебных задач.

Школьникам помогают развиваться немало специалистов. Здесь имеются в виду как учителя с классными руководителями, так и тьюторы, психологи, логопеды и даже эксперты по сенсорной интеграции.

Хорошкола — частная школа. Обучение в ней не бесплатное. Все претенденты на поступление проходят собеседование. Помимо этого, в образовательном учреждении существует стипендиальная программа, позволяющая хорошо учащимся детям получать образование со скидкой вплоть до 100% (бесплатно). В этих условиях из 1300 учеников обучаются 120.

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