В Башкирии ожидается резкое похолодание уже с завтрашнего дня

В грядущие выходные температура воздуха снизится ещё сильнее — ожидается от +16 до +21 градуса Цельсия в дневное время. Причиной похолодания синоптики называют заток в республику арктического воздуха, образовавшегося в результате смещения циклона в широтном направлении по северу России.