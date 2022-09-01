В Башкирии ожидается резкое похолодание уже с завтрашнего дня

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Башкирии уже с завтрашнего дня. Данные о погоде публикует Башгидрометцентр.
Так, ставшая уже привычной за минувшие несколько недель для жителей республики жара постепенно сменится на умеренной температурой от +21°до +26 градусов Цельсия. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и дожди.
В грядущие выходные температура воздуха снизится ещё сильнее — ожидается от +16 до +21 градуса Цельсия в дневное время. Причиной похолодания синоптики называют заток в республику арктического воздуха, образовавшегося в результате смещения циклона в широтном направлении по северу России.