Стали известны подробности смертельного ДТП с участием машины из Башкирии

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием машины из Башкирии
Стали известны подробности смертельного ДТП с участием машины из Башкирии
Вчера, 18:04ОбществоЭлина СайфрановаФото: ГИБДД
Авария с одним погибшим и девятью пострадавшими произошла накануне, 31 августа, под Волгоградом.

Стали известны подробности смертельного ДТП в Дубоском районе Волгоградской области с участием машины из Башкирии.

По информации пресс-службы МВД по Волгоградской области, 37-летний водитель Hyundai NF — житель Башкирии — двигался со стороны Камышина в сторону Волгограда, не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля, совершил резкое торможение, а после выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Zafira. Отмечается, что за рулем второго автомобиля находился 45-летний житель Самарской области.

В результате столкновения погиб 39-летний пассажир Hyundai NF, в городскую больницу Волгограда были госпитализированы трое детей — пассажиры Opel Zafira — 10-летний мальчик и девочки в возрасте 12 и 14 лет. В медучреждение города Дубовка госпитализированы 36-летняя женщина и годовалый ребенок — пассажиры Opel.

Так, на данный момент проводится доследственная проверка, решается впрос о возбуждении уголовного дела.

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