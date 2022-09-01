Стали известны подробности смертельного ДТП с участием машины из Башкирии

Стали известны подробности смертельного ДТП в Дубоском районе Волгоградской области с участием машины из Башкирии.
По информации пресс-службы МВД по Волгоградской области, 37-летний водитель Hyundai NF — житель Башкирии — двигался со стороны Камышина в сторону Волгограда, не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля, совершил резкое торможение, а после выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Zafira. Отмечается, что за рулем второго автомобиля находился 45-летний житель Самарской области.
В результате столкновения погиб 39-летний пассажир Hyundai NF, в городскую больницу Волгограда были госпитализированы трое детей — пассажиры Opel Zafira — 10-летний мальчик и девочки в возрасте 12 и 14 лет. В медучреждение города Дубовка госпитализированы 36-летняя женщина и годовалый ребенок — пассажиры Opel.
Так, на данный момент проводится доследственная проверка, решается впрос о возбуждении уголовного дела.