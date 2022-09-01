Стали известны подробности смертельного ДТП с участием машины из Башкирии

По информации пресс-службы МВД по Волгоградской области, 37-летний водитель Hyundai NF — житель Башкирии — двигался со стороны Камышина в сторону Волгограда, не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля, совершил резкое торможение, а после выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Zafira. Отмечается, что за рулем второго автомобиля находился 45-летний житель Самарской области.