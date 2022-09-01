Шеф-повар рассказал, что делать с жучками в крупе

Как рассказал News.ru шеф-повар Анатолий Крюков, личинки жучков чаще всего обнаруживаются в рисе. При ненадлежащем хранении они размножаются там уже в течение месяца. В манной, пшенной и гречневой крупах тоже могут жить насекомые.
Чаще всего подобное происходит в жарких помещениях. Здесь жучки и мошки из запасов зараженной крупы могут переселяться еще и в муку. Впрочем, проблема не всегда заключается в температурном режиме: зачастую личинки насекомых могут попасть в пакет крупы в процессе расфасовки продукта или оказаться там по причине недостаточной термической обработки.
Так или иначе, промывать зараженные крупы не стоит: избавиться от насекомых уже не получится. К тому же, из мошек могут образовываться гусеницы, так что испорченную крупу лучше выбросить сразу.