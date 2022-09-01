РЭО: В Крыму и Краснодарском крае запретят использовать пластиковую посуду

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев проинформировал о том, что в Крыму и Краснодарском крае запретят использовать одноразовую посуду. Разработать ограничения совместно с Минприроды РФ оператору поручила вице-премьер-министр Виктория Абрамченко.

Буцаев акцентировал внимание на том, что Краснодарский край и Республика Крым, как и субъекты Байкала, представляют собой курортные зоны, пишут корреспонденты iz.ru. Туда систематически прибывают огромные потоки туристов, а следовательно, заметно растут объемы бытовых отходов, пояснил руководитель РЭО. «Если в отношении местных жителей можно заниматься пропагандой экологического образа жизни, популяризацией раздельного сбора отходов с точки зрения бережного отношения к местам своего проживания, то с туристами такой подход будет сложнее применять, — заявил Буцаев. — Зачастую люди мусорят там, где больше не появятся, они не ощущают такую сильную ответственность, как у себя дома». Именно по этой причине туристические субъекты целесообразно выбирать для реализации подобных пилотных проектов. В перспективе ограничения на использование одноразовых и трудноутилизируемых товаров планируется распространить на территорию всей страны. Так делают во всем мире, подчеркнул Буцаев. Ограничения затронут бытовые пластиковые отходы и одноразовую продукцию из различных типов пластмасс. Речь идет о следующих товарах: пластиковые пакеты, мешки, сумки и сервисная упаковка. Такие меры реализуют впоследствии и в центральной экологической зоне природной территории Байкала. Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение депутатов Госдумы в июне текущего года. В качестве альтернативного варианта авторы инициативы предложили применять картонные, бумажные либо деревянные изделия. Однако введение запрета на пластик станет возможным только в том случае, если будет создана инфраструктура производства замещающей продукции, подчеркнул глава РЭО. «Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет», — уточнил Буцаев. В процессе разработки необходимой нормативной документации для осуществления перехода планируется учесть все мнения и предложения представителей каждой заинтересованной в этом отраслей, а также ведущих экспертов. Идею о введении запрета на оборот одноразовых пластиковых изделий в популярных среди туристов курортных местах ранее прокомментировали в Минпромторге РФ. Официальные представители ведомства выразили мнение о том, что реализация пилотного проекта покажет, насколько готовы к такому процессу представители бизнеса и рядовые граждане.

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