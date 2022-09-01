РЭО: В Крыму и Краснодарском крае запретят использовать пластиковую посуду

РЭО: В Крыму и Краснодарском крае запретят использовать пластиковую посуду
РЭО: В Крыму и Краснодарском крае запретят использовать пластиковую посуду
Вчера, 16:41ОбществоФото: piqsels.com
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев проинформировал о том, что в Крыму и Краснодарском крае запретят использовать одноразовую посуду. Разработать ограничения совместно с Минприроды РФ оператору поручила вице-премьер-министр Виктория Абрамченко.

Буцаев акцентировал внимание на том, что Краснодарский край и Республика Крым, как и субъекты Байкала, представляют собой курортные зоны, пишут корреспонденты iz.ru. Туда систематически прибывают огромные потоки туристов, а следовательно, заметно растут объемы бытовых отходов, пояснил руководитель РЭО.

«Если в отношении местных жителей можно заниматься пропагандой экологического образа жизни, популяризацией раздельного сбора отходов с точки зрения бережного отношения к местам своего проживания, то с туристами такой подход будет сложнее применять, — заявил Буцаев. — Зачастую люди мусорят там, где больше не появятся, они не ощущают такую сильную ответственность, как у себя дома».

Именно по этой причине туристические субъекты целесообразно выбирать для реализации подобных пилотных проектов. В перспективе ограничения на использование одноразовых и трудноутилизируемых товаров планируется распространить на территорию всей страны. Так делают во всем мире, подчеркнул Буцаев.

Ограничения затронут бытовые пластиковые отходы и одноразовую продукцию из различных типов пластмасс. Речь идет о следующих товарах: пластиковые пакеты, мешки, сумки и сервисная упаковка. Такие меры реализуют впоследствии и в центральной экологической зоне природной территории Байкала.

Соответствующий проект закона поступил на рассмотрение депутатов Госдумы в июне текущего года. В качестве альтернативного варианта авторы инициативы предложили применять картонные, бумажные либо деревянные изделия. Однако введение запрета на пластик станет возможным только в том случае, если будет создана инфраструктура производства замещающей продукции, подчеркнул глава РЭО.

«Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет», — уточнил Буцаев.

В процессе разработки необходимой нормативной документации для осуществления перехода планируется учесть все мнения и предложения представителей каждой заинтересованной в этом отраслей, а также ведущих экспертов.

Идею о введении запрета на оборот одноразовых пластиковых изделий в популярных среди туристов курортных местах ранее прокомментировали в Минпромторге РФ. Официальные представители ведомства выразили мнение о том, что реализация пилотного проекта покажет, насколько готовы к такому процессу представители бизнеса и рядовые граждане.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы