ОК представили новое позиционирование и масштабное обновление

ОК представили новое позиционирование и масштабное обновление

ОК представили новое позиционирование и масштабное обновление

Вчера, 14:02
Общество
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники запускает масштабное обновление и новое направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей.

Сегодня на всех платформах ОК представляют новый ключевой сервис — «Увлечения», с помощью которого пользователи смогут интересно провести время со своими единомышленниками.

Новая концепция позиционирования «Мои увлечения — это ОК» — рассказывает о многообразии контента на платформе, поддерживает новое направление развития соцсети и наглядно показывает, что здесь можно не только интересно провести время, но и найти что-то полезное для себя и своего хобби. Специально к запуску ОК представили новый ключевой сервис — «Увлечения», с помощью которого пользователи смогут найти публикации на тему хобби на любой вкус.

Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и даже в самых нишевых категориях. Например, в категории «Питомцы» можно перейти в разделы с подкатегориями на более узкие тематики: ролики с экзотическими видами или конкретными породами.

К запуску сервиса ОК собрали на платформе топ-блогеров рунета в самых разных категориях на тему различных хобби и увлечений. Авторы делятся своим опытом, публикуют полезные и развлекательные видео и помогают интересно провести время всем пользователям со схожими интересами.

В основе работы сервиса «Увлечения» — рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. ОК представили 8 самых популярных хобби среди жителей России: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад. Подписаться на них можно через специальные виджеты в ленте ОК и отдельную категорию «Топ-авторы». Их контент дополнит тот, что уже опубликован на платформе пользователями и тематическими группами.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:«Одноклассники — одна из любимых социальных сетей для десятков миллионов пользователей. С запуском нового позиционирования и направления развития ОК мы хотим показать огромный потенциал и новые возможности для каждого. Все пользователи могут найти в соцсети разнообразный контент по теме своего увлечения — как от единомышленников, так и от популярных авторов, а также поделиться своими достижениями. Мы структурировали контент по тегам и категориям, так что по нему легко ориентироваться и находить именно то, что интересно. В дальнейшем планируем предоставить возможность авторам самостоятельно тегировать темы и загружать их в определенный раздел сервиса».

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