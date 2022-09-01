Губернатор Сахалинской области: К 2025 году область полностью подключат к газу

Из запущенного на Сахалинских островах в 2021 году проекта «Забота. Защита. Уважение» выросла крупная программа по улучшению качества жизни. Инициатором запуска проекта стал губернатор региона Валерий Игоревич Лимаренко.

Глава Сахалинской области рассказал, как волонтеры помогли ветвям власти в построении партнерской работы, пишет sakh.online. Лимаренко подчеркнул: основную роль в работе с населением отвели волонтерам. Только за 3 месяца, с начала этого лета, тысяча общественников обошли практически 220,5 тысячи человек, отметил он. В течение полугода местные отделения «Единой России», депутаты, общественники-единороссы общались с населением, чтобы выявить желания и потребности людей. Впоследствии они стали основой народной программы развития Сахалинской области на 5 лет. Со дня своего старта проект «Забота. Защита. Уважение» предполагал концентрацию усилий и ресурсов регионального правительства на решении проблем в отраслях, о важности которых заявляли непосредственно местные жители. В первую очередь речь идет о медицине, социальной защите, газификации и расселении аварийных домов. По замечанию Лимаренко, в здравоохранительной отрасли впереди еще много работы, однако уже сейчас удалось сократить срок ожидания оказания медицинской помощи как для приема у врача-терапевта, так и у специалистов узкого профиля. Кроме того, восстановили работу санавиации на островах. Практически 50% услуг в социальной сфере перевели в проактивный режим. Теперь сахалинцы и курильчане могут не писать заявления, и им не нужно собирать множество справок. Всем этим занимаются чиновники в режиме одного окна. Стоит добавить, что производителям сельхозпродукции выделяют субсидии. Благодаря этому цена на многие местные продукты, поступающие в розницу, ниже, чем могла бы быть. За три года 7,7 млрд рублей выделено на поддержку фермеров. При этом в отрасли газификации Сахалинская область достигла видимого прогресса. За несколько лет газификация возросла в три раза и превысила 50%. К концу 2025 года в планах значится отработка всех заявок по газификации домов. С прошлого года вместе с жителями и общественниками «Единой России» правительство региона проводит ремонт дворов. Волонтеры составляют перечень дефектов, а региональные минЖКХ и минстрой проводят ямочный и капитальный ремонт. В текущем году отремонтируют свыше 1200 дворов. «Такой формат работы мы впервые применили в прошлом году, однако в 2022-м он буквально вышел на новый уровень. К этой работе в сжатые сроки подключились десятки тысяч людей по всей области. Всем им я безмерно благодарен за их труд и вклад в наше общее дело благоустройства Сахалинской области», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

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