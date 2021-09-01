Жители Стерлитамака выступили против центра помощи детям-инвалидам в их доме

В центре Стерлитамака стоит красивый дом сталинской постройки. Удачное и удобное расположение, тихий двор, а внутри — просторные квартиры с высокими потолками. В доме под номером 57 по улице Мира есть и нежилые площади. Эту самую нежилую площадь и предложила администрация Стерлитамака в пользование РОО «Дети наше счастье», общественной организации родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).
РОО «Дети наше счастье» — группа родителей особенных детей, которые хотят улучшить условия жизни как своих чад, так и свои. Живет организация на собственные средства и на выигранные гранты, так что предложение от администрации Стерлитамака получить свое помещение стало для родителей огромной радостью. Существенные траты на аренду помещения, казалось бы, отпали, родители и дети с энтузиазмом бросились делать ремонт, чтобы как можно скорее распахнуть двери центра.
Однако энтузиазм родителей особенных деток не разделили жильцы этого дома по очень странным причинам. В числе доводов жильцов — якобы слабая канализация, которая не выдержит еще и детского центра в доме, и дополнительный шум.
Руководитель РОО «Дети наше счастье» Анастасия Самойлова рассказала журналисту Mkset, как ситуацию видят дети и родители, которые уже определились, — вступать в конфронтацию с жильцами они не будут, как и заниматься в доме по улице Мира, 57.
— По нашей задумке в доме должен был расположиться центр, где могли бы заниматься две группы детей в возрасте до 6 лет и в возрасте от 6 до 9 лет. Вместимостью не более шести человек каждая. Также в центре планировали предоставлять и консультативные услуги родителям, а также проводить совместные занятия для родителей с детьми, — уточнила Самойлова.
Также руководительница уточнила, что прогулки во дворе дома на Мира, 57 центр даже не предполагал, то есть на огороженную территорию дома (без детской площадки, скамеек и других сооружений) центр не претендовал. Но и такой режим работы центра жильцов дома не удовлетворил.
Анастасия Самойлова уточнила, что квартиру на втором этаже дома организации РОО «Дети наше счастье» предложили в администрации еще в марте этого года, но тогда что-то пошло не так, и оформить аренду не вышло. В июне им снова предложили данное помещение и в июле все получилось — договор аренды был заключен. Полные энтузиазма родители и дети отправились подготавливать помещение к ремонту, сняли старые обои и уже начали перевозить вещи из помещения, которое до этого снимали. Но ремонт организация в помещении так и не сделала.
— В один из дней в помещение зашли двое крепко сложенных мужчин и сообщили, что работать в этом помещении центру не позволят. Позже было и собрание, где свои претензии высказали и сами жильцы. Они сомневались, что канализация в доме выдержит соседство с детьми, а также в том, что их подъездом и двором не будут пользоваться посторонние, — рассказала Самойлова.
Обсуждать моральную сторону вопроса и гостеприимство жильцов дома можно бесконечно. По мнению старшего по дому на Мира, 57 Валерия Захарова, проблема с открытием центра заключается совсем не в недовольстве жильцов.
— Эта квартира находится в третьем подъезде 4-этажного жилого дома на втором этаже (нет отдельного входа). Для того, чтобы попасть в нее, нужно пройти через весь двор. А двор за счет жильцов огорожен забором, установлена калитка, специальные ворота, все это сделано для того, чтобы посторонние люди не справляли нужду во дворе. К нам приходят некие сомнительные товарищи и говорят, что забор должен быть открыт, калитку не закрывать, мы тут будем вести свою деятельность, — сообщил Mkset Валерий Захаров.
Однако Захаров не стал углубляться в тему посторонних людей и рассказал о том, что помещение попросту не предназначено для детского сада, а дом, в котором они живут, кирпичный, с деревянными перекрытиями. По его мнению, ни один контролирующий орган не позволил бы там открыть детский сад, да и у РОО «Дети наше счастье», со слов Захарова, нет ни лицензии, ни других необходимых бумаг для того, чтобы работать там как детский сад. Но Захаров осведомлен тем, что организация планировала работать в доме как центр временного содержания для детей, и назвал попытку работать там «элегантной формой обойти закон». Тот факт, что помещение РОО «Дети наше счастье» дала в аренду администрация Стерлитамака, Захаров назвал «ошибкой» и сообщил, что ранее заключенный договор уже расторгнут.
Самойлова и родители РОО «Дети наше счастье» на это говорят, что даже если бы договор аренды остался в силе, ни дети, ни их родители не остались бы на этой территории, потому что им хватает негатива в их ежедневной жизни, а сталкиваться с негативом там, где планировалось получать позитивные эмоции, — это уже перебор.
Анастасия Самойлова также добавила, что город не отказался от предоставления помещения в аренду РОО, и власти будут искать для организации другое помещение, но это займет достаточно много времени. Так что запланированное на 1 сентября открытие центра придется отложить.
Со слов Самойловой, данной проблемой занимается заместитель главы городской администрации Стерлитамака Альберт Шайхутдинов. Оперативно получить комментарий чиновника не удалось, так как поначалу он находился на рабочем выезде, а дозвониться до него не удавалось.
За последнее время подобные истории в России - не редкость. Так, в 2018 году москвичи собирали подписи для того, чтобы запретить сдавать квартиры в их доме онкобольным детям и их родителям, называя их "заразными". Более похожий по своей сути инцидент произошел в июле 2021 года в Санкт-Петербурге, во дворе жилого комплекса молодая бабушка выгоняла с детской площадки мам с особенными детьми, которые занимаются в центре в одном из домов жилого комплекса. Она утверждала, что дети с особенностями здоровья могут напугать других детей, в том числе и ее внучку, и приводила другие доводы, делая это в крайне грубой форме. Инцидентом в Санкт-Петербурге после обнародования видео заинтересовался Следственный комитет, ведомство назначило доследственную проверку.
Конфликт двух сторон в Башкирии пыталась сгладить стерлитамакская администрация, но и она не смогла сделать этого. В адрес главы Стерлитамака жильцы составили коллективное письмо (имеется в распоряжении редакции) за подписью 24 собственников с просьбой проверить законность получения владельцами квартиры разрешения на открытие детского сада и принять меры по недопущению этого.
Mkset следит за ситуацией.