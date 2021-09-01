Жители Стерлитамака выступили против центра помощи детям-инвалидам в их доме

Однако Захаров не стал углубляться в тему посторонних людей и рассказал о том, что помещение попросту не предназначено для детского сада, а дом, в котором они живут, кирпичный, с деревянными перекрытиями. По его мнению, ни один контролирующий орган не позволил бы там открыть детский сад, да и у РОО «Дети наше счастье», со слов Захарова, нет ни лицензии, ни других необходимых бумаг для того, чтобы работать там как детский сад. Но Захаров осведомлен тем, что организация планировала работать в доме как центр временного содержания для детей, и назвал попытку работать там «элегантной формой обойти закон». Тот факт, что помещение РОО «Дети наше счастье» дала в аренду администрация Стерлитамака, Захаров назвал «ошибкой» и сообщил, что ранее заключенный договор уже расторгнут.