Ямал и Югра оказались в топ-10 по показателям оборота розничной торговли

Каждый из жителей Ямала в первом полугодии приобрел в магазинах в среднем товаров и продуктов на 140,7 тысяч рублей. А средний житель Югры на 800 рублей меньше.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Рейтинг, в первом полугодии розничная торговля выросла в 80 регионах страны. А в 13 из них рост составил больше, чем на 15 процентов. Первое месте по данному показателю занимает российская столица, где каждый житель в среднем закупился за шесть месяцев на сумму более 198 тысяч рублей. А если взять прирост уровня оборота, здесь в лидерах Адыгея, где люди стали тратить в магазинах на 24 процента больше. По данному показателю Ямал и Югра занимают лишь 50 и 53 места.

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