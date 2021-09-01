Ямал и Югра оказались в топ-10 по показателям оборота розничной торговли

Ямал и Югра оказались в топ-10 по показателям оборота розничной торговли
Ямал и Югра оказались в топ-10 по показателям оборота розничной торговли
Сегодня, 00:15ОбществоФото: pixabay.com
Каждый из жителей Ямала в первом полугодии приобрел в магазинах в среднем товаров и продуктов на 140,7 тысяч рублей. А средний житель Югры на 800 рублей меньше.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Рейтинг, в первом полугодии розничная торговля выросла в 80 регионах страны. А в 13 из них рост составил больше, чем на 15 процентов.

Первое месте по данному показателю занимает российская столица, где каждый житель в среднем закупился за шесть месяцев на сумму более 198 тысяч рублей. А если взять прирост уровня оборота, здесь в лидерах Адыгея, где люди стали тратить в магазинах на 24 процента больше. По данному показателю Ямал и Югра занимают лишь 50 и 53 места.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы