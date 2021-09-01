В Уфе открылась необычная школа для тяжелобольных детей

В Уфе открылась необычная школа для тяжелобольных детей
В Уфе открылась необычная школа для тяжелобольных детей
Вчера, 17:37Общество
Теперь в РДКБ не только лечатся, но и учатся. Школа в медицинских стенах появилась в Республиканской детской клинической больнице в рамках федерального проекта «УчимЗнаем» госпитальных школ России.

Инициатором ее создания в республике стал депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, Президент группы компаний «Аструм» Денис Назаров.

По его словам, госпитальная школа «учим знаем» ориентированно на всех детей, которые проходят длительное лечение в больницах и также к детям, которые прикованные к больничным койкам. Теперь они смогут учиться, сдавать экзамены и постигать знания наравне с остальными сверстниками. Для каждого ребенка будет подбираться индивидуальная программа обучения в зависимости от возрастной группы и выбранной методики лечения.

Участие в торжественной церемонии приняли. Первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин, заместитель министра здравоохранения РБ Игорь Засядкин, заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Татьяна Глухова, руководитель проекта «УчимЗнаем» по России Сергей Шариков, Депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, Президент ГК Аструм, инициатор и меценат проекта Учим Знаем в Республике Денис Назаров, главный врач РДКБ Рустэм Ахметшин, руководитель коррекционной школы Фаниль Нуриев.

— Благодарю всех коллег, которые принимали участие в столь важном проекте. Большую поддержку нам оказали москвичи, у которых этот опыт уже есть. Было очень важно понять, как реализовать этот проект в Башкирии. И я рад, что все получается! — поделился Ильдар Мавлетбердин.

После завершения официальной части гости совершили небольшую экскурсию по школьным классам. Их немного, ведь учиться будет около 60 ребят. Каждое из помещений рассчитано на шестерых учеников и учителя. Сенсорные доски, компьютеры, планшеты — все устроено по последнему слову электроники.

— Открытие в республике госпитальной школы проекта «УчимЗнаем»— начинание, важное по нескольким причинам одновременно. С одной стороны, это большой вклад в школьное образование. С другой — отличный пример социальной ответственности бизнеса. Крупные компании, которые присутствуют у нас в регионе, должны вкладываться в родной край, — отметил генеральный директор группы компаний «Аструм» Денис Назаров.

Самыми главными оценщиками новой школы стали учителя и дети. На наших глазах мальчишки и девчонки от семи до тринадцати лет посетили урок робототехники. Глядя на то, как они увлеченно собирают конструктор, сложно было поверить, что у каждого из них онкология. Как рассказал преподаватель физики, кандидат педагогических наук Дмитрий Лоскутов, эта школа даст ребятам настоящий билет в жизнь.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы