В Уфе открылась необычная школа для тяжелобольных детей

Теперь в РДКБ не только лечатся, но и учатся. Школа в медицинских стенах появилась в Республиканской детской клинической больнице в рамках федерального проекта «УчимЗнаем» госпитальных школ России.

Инициатором ее создания в республике стал депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, Президент группы компаний «Аструм» Денис Назаров. По его словам, госпитальная школа «учим знаем» ориентированно на всех детей, которые проходят длительное лечение в больницах и также к детям, которые прикованные к больничным койкам. Теперь они смогут учиться, сдавать экзамены и постигать знания наравне с остальными сверстниками. Для каждого ребенка будет подбираться индивидуальная программа обучения в зависимости от возрастной группы и выбранной методики лечения. Участие в торжественной церемонии приняли. Первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин, заместитель министра здравоохранения РБ Игорь Засядкин, заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Татьяна Глухова, руководитель проекта «УчимЗнаем» по России Сергей Шариков, Депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, Президент ГК Аструм, инициатор и меценат проекта Учим Знаем в Республике Денис Назаров, главный врач РДКБ Рустэм Ахметшин, руководитель коррекционной школы Фаниль Нуриев. — Благодарю всех коллег, которые принимали участие в столь важном проекте. Большую поддержку нам оказали москвичи, у которых этот опыт уже есть. Было очень важно понять, как реализовать этот проект в Башкирии. И я рад, что все получается! — поделился Ильдар Мавлетбердин. После завершения официальной части гости совершили небольшую экскурсию по школьным классам. Их немного, ведь учиться будет около 60 ребят. Каждое из помещений рассчитано на шестерых учеников и учителя. Сенсорные доски, компьютеры, планшеты — все устроено по последнему слову электроники. — Открытие в республике госпитальной школы проекта «УчимЗнаем»— начинание, важное по нескольким причинам одновременно. С одной стороны, это большой вклад в школьное образование. С другой — отличный пример социальной ответственности бизнеса. Крупные компании, которые присутствуют у нас в регионе, должны вкладываться в родной край, — отметил генеральный директор группы компаний «Аструм» Денис Назаров. Самыми главными оценщиками новой школы стали учителя и дети. На наших глазах мальчишки и девчонки от семи до тринадцати лет посетили урок робототехники. Глядя на то, как они увлеченно собирают конструктор, сложно было поверить, что у каждого из них онкология. Как рассказал преподаватель физики, кандидат педагогических наук Дмитрий Лоскутов, эта школа даст ребятам настоящий билет в жизнь.

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