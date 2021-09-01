В Сибири выявили нехватку учителей

В Сибири выявили нехватку учителей
В Сибири выявили нехватку учителей
Сегодня, 00:24ОбществоФото: pixabay.com
По данным «HeadHunter», в Сибири ощущается нехватка учителей и преподавателей. В среднем на одну вакансию претендуют меньше двух человек.

Как сообщает fedpress.ru, при этом спрос на предметников вырос за год в три раза. Им предлагают зарплаты в регионах округа на две – девять тысяч рублей больше, чем ожидают соискатели.

В Новосибирской и Омской областях с начала года количество вакансий в сфере «Наука, образование» увеличилось в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас там требуется свыше трех тысяч различных учителей и преподавателей. В три раза выросло число вакансий в Кемеровской и Томской областях. Там учебные заведения нуждаются более чем в тысяче преподавателей.

Из всех сибирских регионов меньше всего конкурируют за вакансии в данной сфере в Новосибирской области. Там на одну вакансию приходится 1,4 соискателя. 1,8 – в Иркутской области и в Алтайском крае.

При том, что комфортное для рынка труда соотношение — пять–шесть соискателей. Тогда у работодателей есть возможность выбора, а соискателям не надо долго искать работу. Иначе возникает дефицит специалистов.

Уровень запрашиваемых соискателями зарплат составляет от 30 тысяч рублей в Алтайском крае до 36,2 тысячи в Новосибирской области. Но работодатели готовы предложить на несколько тысяч рублей больше. Так, учителям в Новосибирской области готовы платить 45,2 тысячи рублей. В Кемеровской и Томской областях - 36,5 тысяч и 37,9 тысяч рублей соответственно.

Что же касается удаленной работы в данной сфере, дороже всего в Сибири оценивают труд учителя в Красноярском крае. Здесь сотрудники из сферы «Наука и образование» способны зарабатывать дистанционно более 79 тысяч рублей.

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