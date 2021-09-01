В Одноклассниках появилась подписка на музыку за 75 рублей

Социальная сеть Одноклассники расширила возможности музыкального сервиса и снизила цену на подписку, а в мобильных приложениях ОК появилась функция скачивания треков для прослушивания без интернета.

С 1 сентября в ОК новые пользователи в России могут оформить подписку за 75 рублей в месяц на первые полгода ее действия. Подписаться на музыку по сниженной цене можно будет до 30 сентября. Пользователи соцсети смогут не только слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме, но и скачивать треки в мобильное приложение Одноклассников на Android, в ближайшее время функция запустится на iOS. Это позволит слушать любимую музыку даже без доступа к интернету. Ранее скачивать треки можно было только в музыкальном приложении BOOM после оформления подписки, теперь это будет доступно всем пользователям мобильных приложений соцсети. При этом слушать любые треки в музыкальном сервисе ОК по-прежнему можно бесплатно: в открытом мобильном приложении или с компьютера. Пользователи могут составлять собственные плейлисты, слушать любимые треки из персональных рекомендаций, находить похожие песни по жанру и звучанию, пользоваться многомиллионной библиотекой треков и первыми узнавать о новых релизах. Ранее Одноклассники представили на музыкальной витрине раздел «Только послушайте», в котором собрана подборка новых, ранее не прослушанных композиций. Обновление формирует для каждого пользователя индивидуальные плейлисты с помощью нейросети и помогает расширить музыкальный кругозор.

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