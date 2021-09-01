В Челябинской области официально зарегистрировали случаи заражения птичьим гриппом

Как пишет издания kursdela.biz, вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Аргаяшском районе Челябинской области на гусиной ферме. Об этом рассказала ее владелица, по словам которой птицы начали массово гибнуть - падеж продолжался на протяжении нескольких дней. Сначала женщина подумала, что виной этому является сильная жара, однако после ухудшения ситуации она решила обратиться в Россельхознадзор. Собрав биологические материалы с помощью специалистов женщина отвезла их в центр охраны здоровья животных, где было установлено, что на ферме распространяется высокопатогенный вирус птичьего гриппа.