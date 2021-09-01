В Башкирии стоимость школьного питания не изменится

В Башкирии стоимость школьного питания не изменится
В Башкирии стоимость школьного питания не изменится
Вчера, 08:11ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Увеличится лишь размер финансирования из республиканского бюджета.

Ранее мы сообщали, что стоимость горячего питания возрастет, однако не для родителей, а для бюджета республики. Так, с 1 сентября Башкирия увеличивает финансирование школьного питания. Сообщается, что в новом учебном году бесплатным питанием будут обеспечены ученики начальной школы с 1 по 4 классы, а также льготники.

Как сообщает пресс-служба правительства, из регионального бюджета на 2021 год направлено более 13 миллионов рублей, а уже в следующем году планируется выделить более 35 миллионов рублей. Отмечается, что государственная дотация на одно блюдо для начальных классов возрастет с 57 до 64 рублей.

Согласно санитарным нормам, в школах будет осуществляться двухразовое питания. Так, школьники первой смены будут получать завтрак и обед, а школьники второй смены — обед и полдник. Также сама калорийность блюд будет доведена до необходимой нормы.

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