В Башкирии стоимость школьного питания не изменится

Ранее мы сообщали, что стоимость горячего питания возрастет, однако не для родителей, а для бюджета республики. Так, с 1 сентября Башкирия увеличивает финансирование школьного питания. Сообщается, что в новом учебном году бесплатным питанием будут обеспечены ученики начальной школы с 1 по 4 классы, а также льготники.