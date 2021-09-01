В Башкирии снизилась рождаемость на 3,3%

С января по июль 2021 года в республике родились 22 779 младенцев. Однако это на 780 детей, или 3,3%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на свет появились 23 559 детей, сообщила пресс-служба Минтруда Башкирии.

При этом в июле рождаемость, наоборот, выросла по сравнению с показателями того же месяца 2020 года. За этот период в регионе родились 3 490 малышей, что на 87 детей (2,6%) больше, чем в прошлом году. По рождаемости Башкирия занимает пятое место среди российских субъектов, а среди регионов Приволжского федерального округа — второе. Также за январь-июль 2021 года выросло число детей, родившихся вторыми или третьими. За эти месяцы в республике появились на свет 7 036 таких детей. Это на 355 малышей или на 5,3% больше показателя того же периода 2020 года.

Материалы по теме: В Башкирии за полгода выросла младенческая смертность

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter