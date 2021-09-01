Премьер-министр Башкирии пристыдил чиновников за срыв строительства сотовых станций

Премьер-министр Башкирии пристыдил чиновников за срыв строительства сотовых станций
Премьер-министр Башкирии пристыдил чиновников за срыв строительства сотовых станций
Вчера, 16:11ОбществоЭлина СайфрановаФото: Facebook
Андрей Назаров считает, что главы муниципалитетов Башкирии свысока общаются с сотовыми операторами и тормозят их работу по строительству новых станций в удаленных населенных пунктах.

Премьер-министр Андрей Назаров в своих социальных сетях выразил недовольство в адрес глав районов из-за срыва строительства новых сотовых станций. В частности, премьер обратил внимание на острую необходимость подключить «к сети» удаленные населенные пункты в случае возникновения таких ЧС, как лесные пожары.

Отметим, что пожарные и волонтеры, действительно, жаловались на плохую связь, тогда Радий Хабиров пообещал исправить ситуацию и даже организовал встречу с представителями региональных операторов, в результате которой, как минимум в Хайбуллинском районе, решили установить «фемтосоты», радиус действия которых 150 метров.

Так, в течение следующего года планируется стопроцентное покрытие территории Башкирии мобильной связью. Однако по словам Андрея Назарова, главы муниципалитетов тормозят работу операторов излишней бюрократией, либо же вовсе их игнорируют. Так, Абзелиловский район с марта месяца не отвечает на предложение МТС о размещении двух объектов сотовой связи. В Октябрьском, отмечает премьер, операторы и вовсе отказались строить станции из-за все той же бюрократии.

В качестве решения проблемы чиновник предложил главам администраций назначить заместителей, которые будут заниматься данным вопросом, и в случае возникновения проблемы уже «не просто их журить, как в детском садике, а сразу стружку снять». Ведь такие операторы как МТС, Билайн, МегаФон являются важными инвесторами и общаться с ними свысока — недопустимо.

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