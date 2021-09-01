В Башкирии под «гаражную амнистию» попадут минимум 35,5 тысяч гаражей

В Башкирии с 1 сентября вступает в силу федеральный закон о «гаражной амнистии», согласно которому процедура получения прав как на сам объект, так и на землю под ним будет проходить в упрощенном порядке. Как сообщает руководитель регионального Росреестра Петр Клец, вся необходимая информация для получения прав уже есть на сайте службы. Отмечается, что закон будет реализовываться до 2026 года.