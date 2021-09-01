В Башкирии под «гаражную амнистию» попадут минимум 35,5 тысяч гаражей

В Башкирии с 1 сентября вступает в силу федеральный закон о «гаражной амнистии», согласно которому процедура получения прав как на сам объект, так и на землю под ним будет проходить в упрощенном порядке. Как сообщает руководитель регионального Росреестра Петр Клец, вся необходимая информация для получения прав уже есть на сайте службы. Отмечается, что закон будет реализовываться до 2026 года.
Известно, что Андрей Назаров поручил властям и муниципалитетам республики активировать работу по приему заявок о получении земельных участков, а также провести инвентаризацию и сформировать перечь гаражей, которые попадают под «амнистию». Так, согласно предварительным данным в Башкирии под закон попадают как минимум 35,5 тысяч гаражей.
Вопрос о принятии аналогичного закона, но уже на региональном уровне в Башкирии будет решаться в сентябре–октябре. Планируется, что в законе будут прописаны нормативно-правовые акты, согласно которым будет утверждаться дополнительный перечень документов для получения прав, а также будет определяться порядок предоставления и платы за пользование некапитальными гаражами.