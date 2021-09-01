В Башкирии две тысячи обманутых дольщиков будут восстановлены в правах в 2021 году

Хабиров сообщил, что в этом году в правах будут восстановлены 2 тысячи обманутых дольщиков. Также из списка 123 «недостроев» будут вычеркнуты 47 домов, из которых дольщики 22 уже получают компенсацию.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в текущем году в правах восстановят 2 тысячи обманутых дольщиков. Также намечен и срок окончательного решения проблемы — 2024 год. Помимо этого, в республике из списка 123 «недостроев» в ближайшее время собираются вычеркнуть 47 домов. Так, в правительстве Башкирии сообщили, что дольщики 22 домов на данный момент получаю компенсационные выплаты, также в рамках конкурсного производства 10 домов были простроены, а вот собственниками квартир в оставшихся 15 домах являются юридические лица, которым компенсация не положена. Сообщается, что всего 7 тысяч обманутых дольщиков получат либо заветные ключи от квартиры, либо выплаты. Что касается оставшихся 76 домов, то, по словам замминистра строительства и архитектуры Артема Ковшова, 35 домов будут софинансироваться федеральным Фондом защиты прав дольщиков, а строительство 20 других объектов планируется на инвестиционные средства. Напомним, что во время рабочей встречи Радия Хабирова с Владимиром Путиным данная тема также поднималась. Глава региона на вопрос Президента, когда будет решена проблема обманутых дольщиков, пообещал также справиться к 2024 году.

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