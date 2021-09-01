Суд обязал волгоградских чиновников оплатить установку пандусов в детском саду

Суд обязал волгоградских чиновников оплатить установку пандусов в детском саду
Суд обязал волгоградских чиновников оплатить установку пандусов в детском саду
Сегодня, 00:05ОбществоФото: pixabay.com
Согласно решению Волгоградского областного суда, администрация Иловлинского района должна выделить средства на установку пандусов в казачьем детском саду «Светлячок».

Как сообщает fedpress.ru, сначала Иловлинский районный суд Волгоградской области обязал чиновников районной администрации в течение полугода после того, как вступит в законную силу судебное решение, выделить деньги на установку в «Светлячке» пандусов. Но затем чиновникам удалось доказать, что это не их обязанность.

Но теперь уже Волгоградский областной суд подтвердил правильность решения, принятого районным судом. После того, как районная администрация перечислит необходимую сумму, руководство детсада должно за месяц установить на входе в учреждение пандус.

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