Суд обязал волгоградских чиновников оплатить установку пандусов в детском саду

Как сообщает fedpress.ru, сначала Иловлинский районный суд Волгоградской области обязал чиновников районной администрации в течение полугода после того, как вступит в законную силу судебное решение, выделить деньги на установку в «Светлячке» пандусов. Но затем чиновникам удалось доказать, что это не их обязанность.