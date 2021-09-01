Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на первые дни сентября

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на первые дни сентября
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на первые дни сентября
Вчера, 07:00ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В республике ожидаются небольшие дожди и грозы.

Сегодня, 1 сентября, в День знаний, утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, переходящий на юго-западный, умеренный. Столбик термометра достигнет отметки +24...+29 градусов, сообщает Башгидрометцентр.

2 сентября днём местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём в отдельных районах порывистый. Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, в горных районах понизится до +6 градусов. Днём потеплеет до +24...+29 градусов.

В пятницу, 3 сентября, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, юго-западный, южный умеренный ветер. В некоторых районах возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днём +18...+23 градуса, по юго-востоку поднимется до +28 градусов.

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