Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на первые дни сентября

2 сентября днём местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём в отдельных районах порывистый. Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, в горных районах понизится до +6 градусов. Днём потеплеет до +24...+29 градусов.