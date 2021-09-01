Путин против дистанционной формы обучения

Путин против дистанционной формы обучения
Путин против дистанционной формы обучения
Вчера, 23:41ОбществоФото: pxhere.com
Президент России Владимир Путин высказался о том, как важно сохранить очную форму обучения.

RT сообщает, что недавно прошел просветительский марафон, организованный обществом «Знание» во Владивостоке. На встрече со школьниками Путин сказал: «Один из критериев эффективности работы человека — это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если все время будете заниматься онлайн? Это невозможно. Данный критерий успеха будет утрачен».

Сергей Кровцов, глава Минпросвещения заявил о том, что пока не планируется вводить дистанционное обучение в России.

Анна Белова является соосновательницей Devar и входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes считает, что будущее за смешанным образованием. У школьников и студентов появится возможность не тратить время на дорогу в школу, а посвятить свободное время изучению чего-то нового.

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