Путин против дистанционной формы обучения

RT сообщает, что недавно прошел просветительский марафон, организованный обществом «Знание» во Владивостоке. На встрече со школьниками Путин сказал: «Один из критериев эффективности работы человека — это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если все время будете заниматься онлайн? Это невозможно. Данный критерий успеха будет утрачен».
Сергей Кровцов, глава Минпросвещения заявил о том, что пока не планируется вводить дистанционное обучение в России.
Анна Белова является соосновательницей Devar и входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes считает, что будущее за смешанным образованием. У школьников и студентов появится возможность не тратить время на дорогу в школу, а посвятить свободное время изучению чего-то нового.