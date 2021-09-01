Путин против дистанционной формы обучения

RT сообщает, что недавно прошел просветительский марафон, организованный обществом «Знание» во Владивостоке. На встрече со школьниками Путин сказал: «Один из критериев эффективности работы человека — это умение работать в коллективе. Как же вы научитесь работать в коллективе, если все время будете заниматься онлайн? Это невозможно. Данный критерий успеха будет утрачен».