Премьер-министр раскритиковал общежитие колледжа в Уфе за матрасы с желтыми разводами

Премьер-министр раскритиковал общежитие колледжа в Уфе за матрасы с желтыми разводами
Премьер-министр раскритиковал общежитие колледжа в Уфе за матрасы с желтыми разводами
Вчера, 17:45ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Правительство РБ
После такого зрелища Назаров решил провести ремонты во всех общежитиях.

Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров посетил общежитие Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна. Наверное, он был шокирован, поскольку условия там оказались, как отметил сам чиновник, «неудовлетворительными».

На фотографиях с визита Назарова, опубликованных пресс-службой правительства республики, видно, что ему продемонстрировали старые матрасы с желтыми разводами. Такая картина вызывает отвращение. Премьер-министр заявил, что на таких матрасах дети спать не должны.

— Они все промятые и не годятся ни внешне, ни по качеству для того, чтобы дети могли здесь полноценно отдыхать, — добавил он.

Также Назарову не понравились санузлы в общежитии, которые, по его словам, нужно приводить в порядок. Хотя в 2020 году колледж попал в ТОП-100 лучших образовательных организаций России движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), капитальный ремонт здесь не проводился уже более 20 лет, а оборудование стоит со времён открытия учебного заведения, то есть с 1957 года. Интересно, почему Назаров не обратил внимание на стены и пол в комнатах и кухнях общежития, ведь, судя по фото, они уже достаточно старые и обшарпанные.

Премьер-министр пришёл к выводу, что в республике необходимо создать «достойные и комфортные условия для проживания студентов». Он поручил в ближайшие дни привести в порядок все санузлы, а также до конца года купить новые матрасы во всех общежитиях республики. Также он подчеркнул, что в дальнейшем во всех общежитиях будут проводить капитальные ремонты и строить новые. Сейчас их в республике мест для проживания студентов не хватает. Назаров заверил, что до 2024 года вопрос общежитий будет решён.

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