Премьер-министр раскритиковал общежитие колледжа в Уфе за матрасы с желтыми разводами

Также Назарову не понравились санузлы в общежитии, которые, по его словам, нужно приводить в порядок. Хотя в 2020 году колледж попал в ТОП-100 лучших образовательных организаций России движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), капитальный ремонт здесь не проводился уже более 20 лет, а оборудование стоит со времён открытия учебного заведения, то есть с 1957 года. Интересно, почему Назаров не обратил внимание на стены и пол в комнатах и кухнях общежития, ведь, судя по фото, они уже достаточно старые и обшарпанные.