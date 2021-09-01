Премьер-министр раскритиковал общежитие колледжа в Уфе за матрасы с желтыми разводами

Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров посетил общежитие Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна. Наверное, он был шокирован, поскольку условия там оказались, как отметил сам чиновник, «неудовлетворительными».
На фотографиях с визита Назарова, опубликованных пресс-службой правительства республики, видно, что ему продемонстрировали старые матрасы с желтыми разводами. Такая картина вызывает отвращение. Премьер-министр заявил, что на таких матрасах дети спать не должны.
— Они все промятые и не годятся ни внешне, ни по качеству для того, чтобы дети могли здесь полноценно отдыхать, — добавил он.
Также Назарову не понравились санузлы в общежитии, которые, по его словам, нужно приводить в порядок. Хотя в 2020 году колледж попал в ТОП-100 лучших образовательных организаций России движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), капитальный ремонт здесь не проводился уже более 20 лет, а оборудование стоит со времён открытия учебного заведения, то есть с 1957 года. Интересно, почему Назаров не обратил внимание на стены и пол в комнатах и кухнях общежития, ведь, судя по фото, они уже достаточно старые и обшарпанные.
Премьер-министр пришёл к выводу, что в республике необходимо создать «достойные и комфортные условия для проживания студентов». Он поручил в ближайшие дни привести в порядок все санузлы, а также до конца года купить новые матрасы во всех общежитиях республики. Также он подчеркнул, что в дальнейшем во всех общежитиях будут проводить капитальные ремонты и строить новые. Сейчас их в республике мест для проживания студентов не хватает. Назаров заверил, что до 2024 года вопрос общежитий будет решён.