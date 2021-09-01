Перенос открытия улицы, приговор главе района и штраф вузу. Итоги дня в Башкирии

Перенос открытия улицы, приговор главе района и штраф вузу. Итоги дня в Башкирии
Перенос открытия улицы, приговор главе района и штраф вузу. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:22ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Главные новости Уфы и Башкирии на 1 сентября 2021 года.

Открытие Комсомольской переносится на 15 сентября. Mkset связался с администрацией города для уточнения ситуации. Так, нам сообщили, что открытие переносятся в связи с тем, что во время строительных работ под дорожным полотном были обнаружены высоковольтные кабели, местонахождение которых изначально предполагалось под тротуаром. Теперь же в план работ вносятся очередные правки.

Главу Кугарчинского района признали виновным в хищении 26 миллионов рублей и приговорили к условному сроку. Известно, что чиновник вину не признал. Суд также решил и судьбу других участников дела — главному бухгалтеру ООО «Тавакан» Гузель Давлетбаевой и предпринимателю Олегу Николаеву.

Кировский районный суд Уфы оштрафовал Башкирский государственный медицинский университет. Размер штрафа составил 100 тысяч рублей. Оказалось, что вуз допустил возникновение очагов коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор Башкирии провёл эпидемиологическое расследование и выяснил, что в университете выявили 102 случая заражения среди студентов, включая иностранцев, и преподавателей.

В Уфе зафиксировали очередное превышение ПДК вредных веществ в воздухе. По данным Башгидрометцентра, 30 августа в 7:00 пункт наблюдения за загрязнением окружающей среды выявил превышение сероводорода на уровне 3,4 ПДК. Известно, что других вредных веществ в воздухе обнаружено не было.

Башкирия одним из первых регионов в стране получит новые школьные автобусы. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на онлайн-совещании в штабе общественной поддержки «Единой России». В каждый регион направят по три тысячи автобусов.

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