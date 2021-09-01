Перенос открытия улицы, приговор главе района и штраф вузу. Итоги дня в Башкирии

Открытие Комсомольской переносится на 15 сентября. Mkset связался с администрацией города для уточнения ситуации. Так, нам сообщили, что открытие переносятся в связи с тем, что во время строительных работ под дорожным полотном были обнаружены высоковольтные кабели, местонахождение которых изначально предполагалось под тротуаром. Теперь же в план работ вносятся очередные правки.