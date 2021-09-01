Организаторы опубликовали деловую программу форума Baltic Weekend 2021

Организаторы опубликовали деловую программу форума Baltic Weekend 2021
Организаторы опубликовали деловую программу форума Baltic Weekend 2021
Вчера, 16:52ОбществоФото: https://balticweekend.com/
9–10 сентября в Петербурге пройдет XXI международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Официальную программу мероприятия можно найти на сайте форума.

Эксперты, которые прибудут на форум, будут обсуждать социальные инициативы бизнеса, антикризисные коммуникации, трансформацию коммуникационного рынка в целом, корпоративную культуру и многое другое. Также они поговорят о том, как получать трафик, не теряя смысла. В числе тем будет и профессиональная этика PR-специалистов и новые технологии в массовых коммуникациях.

Ключевыми событиям мероприятия станут пленарное заседание и панельные дискуссии с участием топ-менеджеров и экспертов. Среди них гендиректор агентства SPN Communications Андрей Баранников, директор по коммуникациям «Аэрофлота» Михаил Демин, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский и многие другие.

Во время вечерней программы состоится награждение лауреатов международной премии по коммуникациям PROBA Awards 2021. Этот конкурс направлен на поиск лучших специалистов в профессиональных коммуникациях и развитие отрасли в целом.

Baltic Weekend — крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, собирающий ведущих специалистов в области рекламы, PR, маркетинга. В форуме участвуют эксперты из России и многих других стран. Помимо них, мероприятие привлекает представителей СМИ, госструктур, ученых и общественников.

Одним из официальных инфопартнеров Baltic Weekend 2021 выступает медиахолдинг 1MI.

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