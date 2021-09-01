Организаторы опубликовали деловую программу форума Baltic Weekend 2021

Эксперты, которые прибудут на форум, будут обсуждать социальные инициативы бизнеса, антикризисные коммуникации, трансформацию коммуникационного рынка в целом, корпоративную культуру и многое другое. Также они поговорят о том, как получать трафик, не теряя смысла. В числе тем будет и профессиональная этика PR-специалистов и новые технологии в массовых коммуникациях.
Ключевыми событиям мероприятия станут пленарное заседание и панельные дискуссии с участием топ-менеджеров и экспертов. Среди них гендиректор агентства SPN Communications Андрей Баранников, директор по коммуникациям «Аэрофлота» Михаил Демин, член Общественного совета при Минцифры России Вячеслав Лащевский и многие другие.
Во время вечерней программы состоится награждение лауреатов международной премии по коммуникациям PROBA Awards 2021. Этот конкурс направлен на поиск лучших специалистов в профессиональных коммуникациях и развитие отрасли в целом.
Baltic Weekend — крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, собирающий ведущих специалистов в области рекламы, PR, маркетинга. В форуме участвуют эксперты из России и многих других стран. Помимо них, мероприятие привлекает представителей СМИ, госструктур, ученых и общественников.
Одним из официальных инфопартнеров Baltic Weekend 2021 выступает медиахолдинг 1MI.