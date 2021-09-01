Организаторы опубликовали деловую программу форума Baltic Weekend 2021

Эксперты, которые прибудут на форум, будут обсуждать социальные инициативы бизнеса, антикризисные коммуникации, трансформацию коммуникационного рынка в целом, корпоративную культуру и многое другое. Также они поговорят о том, как получать трафик, не теряя смысла. В числе тем будет и профессиональная этика PR-специалистов и новые технологии в массовых коммуникациях.