Независимые СМИ обратились к Путину с просьбой аннулировать список «иноагентов»

Кроме того, журналисты предложили вывести из-под действия закона доходы от рекламы и профессиональные премии СМИ, обязать Минюст указывать на официальном сайте причины внесения СМИ в список «иноагентов», использовать единый подход ко всем изданиям, запретить признавать журналистов «иноагентами»-физлицами, так как это нарушает запрет на «двойное наказание», обязать «иноагентов»-физлиц маркировать только тексты, которые размещаются в СМИ, а не все публичные сообщения, а также снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-«иноагента».