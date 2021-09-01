Независимые СМИ обратились к Путину с просьбой аннулировать список «иноагентов»

В обращении они потребовали аннулировать действующий список «иностранных агентов», сообщает «Дождь» (издание признано иноагентом).
Также они предложили 12 поправок в законодательство об «иноагентах». По их мнению, внесение СМИ в список «иноагентов» должно происходить только в судебном порядке, необходимо прописать в законе четкие определения понятий «политической деятельности» и «лоббизма», предоставлять доказательства ведения изданием «политической деятельности», разрешить иностранное финансирование СМИ в 30%, упростить финансовую отчетность для «иноагентов», отменить бессрочный статус «иноагента», обязать Минюст ежегодно доказывать, что СМИ является «иноагентом», определить условия и сроки выхода издания из статуса «иноагента».
Кроме того, журналисты предложили вывести из-под действия закона доходы от рекламы и профессиональные премии СМИ, обязать Минюст указывать на официальном сайте причины внесения СМИ в список «иноагентов», использовать единый подход ко всем изданиям, запретить признавать журналистов «иноагентами»-физлицами, так как это нарушает запрет на «двойное наказание», обязать «иноагентов»-физлиц маркировать только тексты, которые размещаются в СМИ, а не все публичные сообщения, а также снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-«иноагента».
Авторами поправок стали 22 журналиста, включая из Уфы. Письмо подписали главные редакторы, генеральные продюсеры, издатели.