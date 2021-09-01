Некислая цена. В Уфе неожиданно выросла стоимость лимонов

Ближе к осени поутих народный гнев из-за цен на «борщевой набор». В июле 2021 года средняя потребительская цена на морковь существенно снизилась и составила 70,71 рубля. В апреле, к примеру, килограммом моркови можно было обзавестись за 46,11 рубля. Пик цен произошел в середине лета, за неделю с 28 июня по 5 июля цены на килограмм моркови подскочили с 91,69 рубля до 98,76 рубля. По данным на 23 августа 2021 года, цена килограмма моркови составляла 45,28 рубля. Как можно заметить, цена уменьшилась вдвое, но зато подскочила на другие товары. Помимо отчетов Башстата о средних ценах на продукты и об изменении этих цен есть кое-что менее авторитетное, но более ощутимое и близкое. Это ценники в магазинах.
После того, как население осознало, что изоляции в глобальном масштабе не будет, и выдохнуло, потребительский рынок сотрясли новые грандиозные скачки цен на фрукты, богатые витамином С и имеющие за собой славу продуктов, которые повышают иммунитет и помогают противостоять инфекционным заболеваниям — лимоны и имбирь. За период с начала 2020 года по май лимоны выросли в цене аж в 2,7 раза.
На такой феерический рост цен тогда отреагировала и федеральная антимонопольная служба по Башкирии. ФАС обещала заняться расследованием скачка цен на цитрусовые и даже наказать виновных в вопиющем завышении цены. Но цены постепенно снизились, бум на лимоны прошел, и шум вокруг кислых и полезных фруктов поутих.
По заявлению представителей ФАС на сложившуюся весной 2020 года ситуацию повлияло сразу несколько факторов, а именно сокращение экспорта до 41% и увеличение цены импортерами до 57,7%. Но усугубило ситуацию именно распространение неверной информации о целебных свойствах лимона в борьбе с коронавирусом.
Недавний визит корреспондента Mkset в магазин не предвещал ничего экстравагантного, пока его взгляд не упал на лотки с лимонами, цена на которые немного не дотягивала до 200 рублей за килограмм. Цены на другие продукты питания такой прыти не демонстрировали. Цена за килограмм имбиря изменений не показала, так что паззл с коронавирусным повышением цен не складывался. Это говорило лишь об одном — о необходимости проинспектировать сетевые магазины Уфы и понять, единичный ли это случай или же тенденция.
Перед тем, как отправиться в виртуальную экскурсию по магазинам за лимонами, Mkset проанализировал некоторые статистические данные Башстата за период с 2019 по 2021 год, учитывая 2020 год, в котором и произошел столь существенный скачок.
Вчера, 31 августа, самая низкая цена на лимоны в одной из розничных сетей составила 159 рублей. Но обо всем по порядку.
Дворик
179,90 рублей за килограмм лимонов придется отдать в этом сетевом магазине. Нельзя не заметить, что из всех сетевых магазинов «Дворик» единственный, где потерявшие идеальный товарный вид фрукты и овощи складывают в отдельные корзины, из которых их можно приобрести за полцены.
Байрам
169,90 рубля за килограмм желтых фруктов с вас попросят на кассе в «Байраме». Ни скидок, ни акций на продукт замечено не было.
Пятерочка
159,99 рубля стоит килограмм цитрусовых в Пятерочке. Без акций и спецпредложений.
Магнит
164,99 рубля за килограмм лимонов просят в «Магните». Важная ремарка, удалось найти желтые цитрусовые только в третьем магазине сети. В первых двух их не было, а продавец на вопрос, где же лимоны, пожала плечами, добавив, что почему-то их не привезли. В третьем магазине сети лимоны были найдены в изобилии. Не успели ли распродать предыдущую поставку или привезли новые — неизвестно.
Перекресток
169,90 рубля стоит килограмм лимонов в сети магазинов «Перекресток». На плашке с ценником указано, что на товар распродажа. Не будем строить предположений на этот счет, хоть они и напрашиваются.
Монетка
189,99 рубля придется отдать за килограмм кислых фруктов в магазине «Монетка».
Демский рынок
К сожалению, на рынках торговцы фруктами и овощами не выставляют ценников на свою продукцию. Удивительно, но цены на рынке оказались выше всех остальных. В двух торговых точках попросили 200 рублей за килограмм лимонов, в одной — аж 250 рублей. На вид лимоны за 250 рублей ничем не отличались от лимонов, на которые к тому моменту корреспондент Mkset уже насмотрелся.
Отвечая на вопрос о том, почему лимоны резко подорожали за короткий период времени, одна из продавцов на рынке ответила, что цены повысил поставщик. К поставщикам, которые равномерно распределены по всему миру от Турции до Аргентины, как вы понимаете, обратиться не удалось. Поэтому остается лишь поверить на слово. К слову, лимоны по акции не удалось найти и в популярном приложении скидок, которое отображает акции во всех сетевых магазинах Уфы.