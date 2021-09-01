Некислая цена. В Уфе неожиданно выросла стоимость лимонов

Ближе к осени поутих народный гнев из-за цен на «борщевой набор». В июле 2021 года средняя потребительская цена на морковь существенно снизилась и составила 70,71 рубля. В апреле, к примеру, килограммом моркови можно было обзавестись за 46,11 рубля. Пик цен произошел в середине лета, за неделю с 28 июня по 5 июля цены на килограмм моркови подскочили с 91,69 рубля до 98,76 рубля. По данным на 23 августа 2021 года, цена килограмма моркови составляла 45,28 рубля. Как можно заметить, цена уменьшилась вдвое, но зато подскочила на другие товары. Помимо отчетов Башстата о средних ценах на продукты и об изменении этих цен есть кое-что менее авторитетное, но более ощутимое и близкое. Это ценники в магазинах.