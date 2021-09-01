Газпромбанк Автолизинг поднялся на 8-ю строчку в рейтинге «Эксперт РА»

Газпромбанк Автолизинг, оказывающий услуги финансовой аренды транспорта для физических лиц и предприятий МСБ, поднялся на 8-ю позицию в рейтинге «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2021 года с долей нового бизнеса 4,8% (20,63 млрд рублей без НДС).

Согласно данным анкетирования более 100 представленных на российском рынке игроков, рынок автолизинга вырос на 73% (+76% с учетом спецтехники) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Среди основных факторов роста Газпромбанк Автолизинга – дальнейшая региональная экспансия, автоматизация бизнес-процессов и ускорение сделок. По данным проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», финансирование легковых и легких коммерческих автомобилей за отчетный период увеличилось на 83%, грузовой техники – на 64,4%, спецтехники – на 87,5%. А доля сегмента МСБ, являющегося основным драйвером автолизинга, выросла за год с 58 до 61 %. Наиболее высоких результатов (7-е место по сумме сделок) Газпромбанк Автолизингу удалось добиться в легковом, самом конкурентном сегменте, где компания заняла долю в 6,0%. «Газпромбанк Автолизинг продолжает демонстрировать опережающий рост нового бизнеса (в 4 раза за указанный период), что отражается на позициях компании в отраслевом рейтинге. И хотя на авторынок сейчас оказывает серьезное давление дефицит техники у основных поставщиков, реализация отложенного спроса и желание клиентов зафиксировать текущие отпускные цены способствуют дальнейшей популяризации лизинга как инструмента финансирования. Запуск новых сегментов (спецтехники и такси) и регионов продаж (на данный момент мы представлены уже в 40 городах по всей России) приносит нашей компании свои дивиденды. И во втором полугодии мы лишь продолжим наращивать темпы продаж», - говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.

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