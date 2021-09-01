ФАС нашла нарушения на сайтах администрации 27 городов и районов Башкирии

ФАС нашла нарушения на сайтах администрации 27 городов и районов Башкирии
ФАС нашла нарушения на сайтах администрации 27 городов и районов Башкирии
Вчера, 16:28ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Администрации рекламировали услуги кадастровой палаты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Башкирии потребовало удалить с сайтов администраций 27 городов и районов информацию о работе регионального филиала Федеральной кадастровой палаты. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Информация об услугах кадастровой палаты была опубликована в разделе «Новости». Однако, как посчитала ФАС, палата может брать плату за свои услуги, а если информации о работе учреждения разместили на сайтах администраций, то это может спровоцировать устранение конкуренции, что нарушает закон о защите конкуренции.

Муниципалитеты обязали удалить новость в течение десяти дней.

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