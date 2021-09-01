ФАС нашла нарушения на сайтах администрации 27 городов и районов Башкирии

Информация об услугах кадастровой палаты была опубликована в разделе «Новости». Однако, как посчитала ФАС, палата может брать плату за свои услуги, а если информации о работе учреждения разместили на сайтах администраций, то это может спровоцировать устранение конкуренции, что нарушает закон о защите конкуренции.