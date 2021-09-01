Дегтярев инициировал создание строительного кластера в Хабаровском крае для ДФО

В Хабаровском крае уже давно начали решать вопросы развития строительной отрасли. Создание дорожной карты модернизации стройиндустрии вышло на финальную стадию, а взаимодействие между предпринимательским сообществом и представителями власти разных уровней окончательно наладилось. Так, в регионе подготовили для застройки 20 участков и создали проект тепломагистрали ТМ-35, который в этом месяце выйдет из экспертизы. В дальнейшем в планах региона - заключение договоренности о создании Дальневосточного кластера строительных материалов в рамках площадок ТОР.