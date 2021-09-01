Дегтярев инициировал создание строительного кластера в Хабаровском крае для ДФО

Дегтярев инициировал создание строительного кластера в Хабаровском крае для ДФО
Дегтярев инициировал создание строительного кластера в Хабаровском крае для ДФО
Вчера, 14:26ОбществоФото: фрагмент видео
Предпринимательское сообщество отметило, что предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева является перспективным. Ранее он инициировал реализацию комплексного развития стройиндустрии в регионе.

По словам Дегтярева, высокий спрос на жилье, цена на материалы, транспортная логистика, возможность изготавливать в Хабаровском крае строительные материалы в промышленных масштабах - это те куски пазла, которые соединятся в стенах кластера в единую мозаику, сообщает transsibinfo.com. “Полученный синергетический эффект поможет нам решить проблемы строительной отрасли”, - подчеркнул врио губернатора Хабаровского края.

В 2020 году в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию 229,3 тыс. квадратных метров жилья. В этом году показатель повысится до 317 тыс. До этого глава государства Владимир Путин дал распоряжение увеличить показатель до 1 млн квадратных метров жилья ежегодно к 2025 году.

Эксперт Юрий Матвеев считает, что предложение Дегтярева поможет привести к планке, которую установил Владимир Путин, если использовать имеющийся опыт и добавить к нему новые технологии. Сейчас Хабаровскому краю нужно формировать базу: развивать предприятия строительной индустрии и поддерживать бизнесменов.

Матвеев отметил, что у Дегтярева и его правительства “есть желание сдвинуть этот воз и воля довести начатое до конца”.

В Хабаровском крае уже давно начали решать вопросы развития строительной отрасли. Создание дорожной карты модернизации стройиндустрии вышло на финальную стадию, а взаимодействие между предпринимательским сообществом и представителями власти разных уровней окончательно наладилось. Так, в регионе подготовили для застройки 20 участков и создали проект тепломагистрали ТМ-35, который в этом месяце выйдет из экспертизы. В дальнейшем в планах региона - заключение договоренности о создании Дальневосточного кластера строительных материалов в рамках площадок ТОР.

“Мы готовы обеспечить производителей домокомплектов не только Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока необходимым количеством качественных высушенных пиломатериалов”, - сказал генеральный директор ООО “Логистик Лес” Константин Безносюк.

Опрошенные эксперты отметили, что если Дегтяреву удастся приблизиться к решению проблемы небольшого объема вводимых в строй жилплощадей, то это автоматически решит множество сопутствующих сложностей.

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