БГМУ оштрафовали на 100 тысяч рублей за вспышку коронавируса среди студентов

БГМУ оштрафовали на 100 тысяч рублей за вспышку коронавируса среди студентов
БГМУ оштрафовали на 100 тысяч рублей за вспышку коронавируса среди студентов
Вчера, 13:31ОбществоАлександра КонстантиноваФото: bk-agidel.rbsmi.ru
Кировский районный суд Уфы оштрафовал Башкирский государственный медицинский университет. Размер штрафа составил 100 тысяч рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте суда.

Оказалось, что вуз допустил возникновение очагов коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор Башкирии провёл эпидемиологическое расследование и выяснил, что в университете выявили 102 случая заражения среди студентов, включая иностранцев, и преподавателей. Кроме того, в местах проживания студентов вуза нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Так, БГМУ сделал из гостиницы «Рапицетр» обсерватор для иностранных студентов, для контактирующих с больными COVID-19 и для заражённых, также на одном этаже жили здоровые студенты. Здесь был выявлен ряд нарушений санитарных норм: функционирование обсерватора осуществлялось без уведомления Роспотребнадзора, не соблюдались условия изоляции и охраны территории, в гостинице было недостаточно помещений для изоляции, не была организована круглосуточная охрана обсерватора, студенты, и больные, и те, кто просто сидел на карантине, питались в общих кухнях, использовалась многоразовая посуда.

В общежитиях также выявили нарушения. Например, на стенах нашли трещины, следы протеканий и признаки поражений грибком. Воздух не очищался должным образом, для уборки использовались некачественные моющие средства. В санатории «Радуга» и гостинице «Евразия», которые вуз арендовал для студентов, также не проводилась должная дезинфекция помещения и воздуха.

Напомним, ранее в суд поступил протокол в отношении БГМУ. Согласно документу, вуз провёл конкурс «Мистер БГМУ», который посетило множество учащихся, при этом большинство не соблюдали масочный режим. Кроме того, мероприятие проводилось после вышеупомянутого расследования Роспотребнадзора, после которого университету запретили проводить массовые мероприятия.

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