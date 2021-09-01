БГМУ оштрафовали на 100 тысяч рублей за вспышку коронавируса среди студентов

Так, БГМУ сделал из гостиницы «Рапицетр» обсерватор для иностранных студентов, для контактирующих с больными COVID-19 и для заражённых, также на одном этаже жили здоровые студенты. Здесь был выявлен ряд нарушений санитарных норм: функционирование обсерватора осуществлялось без уведомления Роспотребнадзора, не соблюдались условия изоляции и охраны территории, в гостинице было недостаточно помещений для изоляции, не была организована круглосуточная охрана обсерватора, студенты, и больные, и те, кто просто сидел на карантине, питались в общих кухнях, использовалась многоразовая посуда.